Nach dem Anschlag in Wien gibt es Razzien in Deutschland

06.11.2020 08:00 Uhr

Wiesbaden: Sicherheitskräfte haben heute früh in Deutschland Razzien in der islamistischen Szene begonnen. Sie finden in Osnabrück, Kassel und im Kreis Pinneberg statt. Das Bundeskriminalamt teilte mit, durchsucht würden Wohnungen und Geschäftsräume von Kontaktleuten des 20-jährigen Attentäters von Wien. Es handelt sich laut Bundesanwaltschaft um vier Personen, diese seien aber nicht tatverdächtig. Festnahmen gab es keine, es wurden lediglich mögliche Beweismittel gesichert, hieß es. In der österreichischen Hauptstadt hatte ein Anhänger der Terrormiliz Islamischer Staat am Montag vier Menschen getötet und mehr als 20 verletzt, bevor er selbst durch Polizeischüsse starb.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 06.11.2020 08:00 Uhr