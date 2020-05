Nach Corona-Neuinfektionen: Wuhan testet alle Bewohner

Reisebranche demonstriert heute für Staatshilfen

Berlin: Inhaber von Reisebüros und mittelständischen Reiseveranstalter wollen heute in mehreren Städten für mehr staatliche Hilfe in der Corona-Krise demonstrieren. Zu den Kundgebungen aufgerufen hat die Allianz selbstständiger Reiseunternehmen. Gemeinsam mit anderen Verbänden fordert sie einen Sonderfonds des Bundes in Höhe von 15 Milliarden Euro, aus dem die Rückzahlungen für stornierte Reisen fließen sollen. Damit sollen die Arbeitsplätze in den Reisebüros und bei den Veranstaltern gesichert werden. Unter anderem in Berlin wird die Tourismusbranche ihren Forderungen am Mittag mit einem Autokorso Nachdruck verleihen. Etwa 1.000 Demonstranten haben sich angemeldet, von den Behörden erlaubt sind jedoch nur 50 Fahrzeuge.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.05.2020 06:00 Uhr