Nach Corona-Infektion gibt es keine kostenlosen Schnelltests mehr

Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter in Bayern: im Süden freudlich, im Norden bewölkt und regnerisch, 3 bis 7 Grad

Das Wetter in Bayern: Wechselnd bewölkt mit sonnigen Abschnitten, im Süden auch länger sonnig. Nur in Unterfranken stark bewölkt und zeitweise Schneeregen oder Regen. Lebhafter Wind bei höchstens 3 bis 7 Grad. In der Nacht Tiefstwerte um minus ein Grad. Besonders in Nähe der Berge etwas Schneeregen oder Schnee. In den kommenden Tagen bewölkt, hin und wieder kommt die Sonne durch, am Mittwoch schneit es vereinzelt. Mit Höchstwerten zwischen minus einem und plus fünf Grad wird es etwas kälter.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.01.2023 06:00 Uhr