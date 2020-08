Nach Corona-Demo-Verbot gibt es neue Anmeldungen

Nachrichtenarchiv - 27.08.2020 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Als Reaktion auf das Verbot einer für Samstag in Berlin geplanten Demonstration gegen Corona-Auflagen sind rund tausend neue Anmeldungen bei der Berliner Polizei eingegangen. Unterstützer haben offenbar via Internet dazu aufgerufen. Und die Polizei rechnet damit, dass die Zahl der Anmeldungen noch weiter hochgehen wird. Per se verbieten könne man die Demos nicht, hieß es. Die ursprünglich von der Initiative namens " Querdenken 711" angemeldeten Proteste waren verboten worden - mit der Begründung, dass die Masken- und Abstandsregeln bei der letzten Groß-Demo nicht eingehalten wurden. Morgen will das Berliner Verwaltungsgericht über einen Eilantrag gegen das Verbot entscheiden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 27.08.2020 23:00 Uhr