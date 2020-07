Nach Corona-Ausbruch in Mamming lassen sich viele testen

Nachrichtenarchiv - 28.07.2020 13:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Mamming: Nach dem Corona-Ausbruch auf einem Gemüsehof im Landkreis Dingolfing-Landau lassen sich viele Menschen dort freiwillig auf das Virus testen. Am Vormittag bildeten sich eine kilometerlange Auto-Schlange vor der Corona-Teststation. Mehrere Bundesländer haben festgelegt, dass Urlauber aus dem Landkreis Dingolfing-Landau einen negativen Corona-Test vorweisen müssen. Landrat Bumeder sagte dem BR, dass auch bereits einige Camping-Plätze in Bayern einen solchen Nachweis fordern. Am Wochenende waren bei einer Reihenuntersuchung auf dem Gemüsehof viele Erntehelfer positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der gesamte Betrieb mit fast 500 Menschen steht unter Quarantäne.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 28.07.2020 13:45 Uhr