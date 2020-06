Nach Corona-Ausbruch in Göttingen müssen hunderte Schüler in Quarantäne

Parkausweise könnten nach Bundesratsentscheidung teurer werden

Berlin: Parkausweise für Anwohner in Innenstädten könnten bald teurer werden. Der Bundesrat billigte ein Gesetz , wonach die Länder künftig die Gebührensätze selbst festlegen dürfen. Das gilt für städtische Bezirke, in denen es einen erheblichen Mangel an Parkplätzen gibt. Bisher dürfen Parkausweise für Anwohner jährlich zwischen zehn und 30 Euro kosten. Der ADAC bemängelte, dass in dem Gesetz keine preisliche Obergrenze enthalten ist. Mobilität müsse bezahlbar bleiben, mahnte der ADAC. Zugestimmt hat der Bundesrat auch einer längeren Lohnfortzahlung für Eltern, die wegen corona-bedingter Schließungen von Schulen und Kitas nicht arbeiten können. Die Länderkammer setzt sich zudem dafür ein, dass selbständige Künstler in der Corona-Krise stärker unterstützt werden, und zwar in Form eines pauschalen monatlichen Zuschusses. Vertagt hat der Bundesrat die Entscheidung über eine artgerechtere Schweinehaltung.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.06.2020 16:00 Uhr