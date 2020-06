Nach Corona-Ausbruch bei Tönnies berät Landesregierung über Lockdown

Zwei weitere Mitarbeiter von Trumps Wahlkampfteam haben Corona

Washington: Zwei weitere Mitarbeiter aus dem Wahlkampfteam von US-Präsident Trump sind positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Die beiden hatten an der Wahlkampfveranstaltung in Tulsa im US-Bundesstaat Oklahoma teilgenommen. Wie es hieß, trugen sie dort die ganze Zeit Atemschutzmasken. Die Betroffenen müssen jetzt in Quarantäne, ihre Kontakte werden zurückverfolgt. Am Samstag waren bereits sechs Mitarbeiter positiv getestet worden. Sie haben aber nicht an der Veranstaltung teilgenommen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 23.06.2020 02:00 Uhr