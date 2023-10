Nach Busunglück von Venedig wird gegen drei Verdächtige ermittelt

Venedig: Nach dem tödlichen Busunglück in der Lagunenstadt hat die italienische Staatsanwaltschaft Ermittlungen gegen den Geschäftsführer des Busunternehmens eingeleitet. Ermittelt wird auch gegen zwei Beamte der Stadtverwaltung, die für die Instandhaltung von Brücken und Straßen zuständig sind. Bei dem Unfall am 3. Oktober war der voll besetzte Bus von einer Brücke aus etwa zehn Metern Höhe auf eine Bahnstrecke gestürzt. An der Stelle hatte die Leitplanke ein großes Loch. 21 Menschen kamen ums Leben, unter ihnen drei Deutsche. Die Unglücksursache ist weiter unklar; spekuliert wird weiter über einen Schwächeanfall des Busfahrers, der auch ums Leben kam.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.10.2023 22:00 Uhr