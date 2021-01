Nach Bund-Länder-Treffen wird über Homeoffice diskutiert

Nachrichtenarchiv - 20.01.2021 10:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Arbeitsminister Heil hat die Beschäftigten und Unternehmen aufgefordert, die von Bund und Ländern beschlossenen Homeoffice-Möglichkeiten massiv zu nutzen. Zugleich warnte er in einem Interview die Arbeitgeber davor, die Möglichkeit zum Homeoffice willkürlich abzusagen und kündigte Kontrollen an. Wirtschaftsminister Altmaier sagte im ARD-Morgenmagazin, Kontrollen und Sanktionen seien möglich, er setze aber darauf, das man das nicht oder nur selten brauche. Die Botschaft sei: Homeoffice soll es dort geben, wo es geht, aber eben nur dort. Man wolle kein bürokratisches Gebilde. Die Linken-Vorsitzende Kipping sagte, der Infektionsschutz müsse konsequent auch in der Arbeitswelt durchgesetzt werden. Der Arbeitgeberverband Gesamtmetall bezeichnete die Vorgaben als "inakzeptabel". Die neue Verordnung verpflichtet Unternehmen, ihren Beschäftigten die Arbeit von zu Hause aus zu ermöglichen, wenn keine zwingenden betrieblichen Gründe dagegenstehen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 20.01.2021 10:45 Uhr