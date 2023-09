Nach Brüsseler Anschlägen langjährige Haftstrafen für Islamisten

Brüssel: In Belgien hat ein Gericht sieben Jahre nach den islamistischen Terroranschlägen die Hauptverdächtigen zu langjährigen Haftstrafen verurteilt. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass sie sich 2016 an den Bombenattentaten auf den Brüsseler Flughafen und die U-Bahn beteiligt hatten. Damals wurden 35 Menschen getötet. Fast 700 weitere Menschen wurden verletzt. Die Dschihadistenmiliz "Islamischer Staat" reklamierte die Tat für sich.

