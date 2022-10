Nach Brückenunglück in Indien steigt die Zahl der Toten auf über 130

Reformationstag erinnert an den Beginn der evangelischen Kirche

Coburg: Mit Gottesdiensten, Andachten und Konzerten feiern evangelische Christen heute den Reformationstag. Er erinnert an den 31. Oktober 1517. An diesem Tag soll der Augustinermönch Martin Luther in Wittenberg seine 95 Thesen veröffentlicht haben. Das führte zur Abspaltung von der katholischen Kirche. Der Reformationstag ist in neun Bundesländern Feiertag. In Bayern wird Landesbischof Bedford-Strohm am Abend in der Coburger Morizkirche predigen.

