Stuttgart: Im Fall der explosiven Postsendungen an Lebensmittelunternehmen in Bayern und Baden-Württemberg hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Es handelt sich um einen 66-jährigen Mann aus Neu-Ulm, der den Ermittlern bisher nicht bekannt war. Er sitzt in Untersuchungshaft. Über das mögliche Motiv des Mannes ist nichts bekannt.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 21.02.2021 01:00 Uhr