Nach Brand in Bayreuth ist ein 23-Jähriger gestorben

Nach dem Brand in einem Bayreuther Studentenwohnheim ist ein 23-Jähriger an seinen Verletzungen gestorben. Wie die Polizei mitteilte, hatten die Einsatzkräfte den Mann in der Nacht zum Sonntag mit lebensgefährlichen Verletzungen in der brennenden Wohnung gefunden. Ein anderer Bewohner des vierstöckigen Hauses hatte den Brand bemerkt und den Notruf gewählt. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen noch.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.04.2025 19:00 Uhr