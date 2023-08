Nach Brand im Elsass ermittelt jetzt die Pariser Justiz

Winzenheim: Nach dem verheerenden Brand in einer Ferienunterkunft im Elsass hat die Pariser Staatsanwaltschaft eine Untersuchung wegen des Verdachts auf fahrlässige Tötung und fahrlässige Körperverletzung eingeleitet. Möglicherweise seien Sicherheitsvorschriften nicht eingehalten worden, hieß es. Wegen des Umfangs der Ermittlungen und weil die Opfer aus ganz Frankreich kamen, befasst sich nicht die örtliche Behörde, sondern eine spezielle Einheit in Paris mit dem Fall. Bei dem Feuer in der Gemeinde Wintzenheim waren am Mittwoch zehn Erwachsene mit einer Lernbehinderung und einer ihrer Betreuer ums Leben gekommen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.08.2023 18:45 Uhr