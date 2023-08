Nach Brand eines Bauzuges ist die Bahnstrecke Übersee-Traunstein nur eingeschränkt befahrbar

Traunstein: Nach dem Brand eines Bauzuges ist die Bahnstrecke zwischen Traunstein und Übersee bis Freitag-Früh nur eingleisig befahrbar. Wie die Bayerische Regionalbahn, BRB, mitteilte, dauern die Aufräumarbeiten entsprechend lange. Da aus dem Bauzug Diesel ausgelaufen sei, müsse das Erdreich an dieser Stelle vollständig ausgehoben werden. Vermutlich wird es auch zu Verspätungen kommen, da laut BRB, die Züge im Abschnitt Traunstein-Übersee nur sehr langsam fahren dürfen. Die BRB plant, stündlich jeweils einen Zug in Richtung München und einen in Richtung Salzburg einzusetzen. Fahrgäste werden gebeten, sich über die genauen Abfahrtszeiten auf der Webseite der BRB zu informieren.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.08.2023 14:45 Uhr