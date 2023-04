Nach BR-Informationen bundesweiter Bahn-Streik am Freitag

Meldungsarchiv - 18.04.2023 18:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Bei der Bahn steht ein weiterer Warnstreik an. Nach BR-Informationen sollen die Bahn-Mitarbeiter die Arbeit am Freitag niederlegen. Dieser Streik soll sowohl den Nah- als auch den Fernverkehr betreffen. Einzelheiten will die Eisenbahnergewerkschaft EVG morgen mitteilen. Sie machte aber schon deutlich, dass sie den Druck auf die Bahn erhöhen möchte. Die Gewerkschaft fordert zwölf Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 650 Euro. Die Bahn will auf Grundlage eines Schlichter-Vorschlags weiter verhandeln. Dieser sieht heuer eine Sonderzahlung von 3000 Euro vor und ein Lohnplus von 5,5 Prozent ab kommendem Jahr.

Sendung: Bayern 1 Nachrichten, 18.04.2023 18:00 Uhr