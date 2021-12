Nach Bootsunglück werden 28 Leichen an libyscher Küste angespült

Außenministerin Baerbock will schärfere Regeln für Rüstungsexporte

Berlin: Außenministerin Baerbock drängt auf schärfere Regeln für Rüstungsexporte. Der Deutschen Presse-Agentur sagte sie, die Ampel-Koalition arbeite bereits an einem Gesetz, das deutlicher mache, nach welchen Kriterien diese Exporte künftig genehmigt werden. SPD, Grüne und FDP wollen vor allem Waffenlieferungen an sogenannte Drittstaaten außerhalb von EU und Nato eindämmen. Dazu zählt auch Ägypten, das dieses Jahr zum dritten Mal in Folge einen Spitzenplatz unter den wichtigsten Empfängerländern einnimmt. Bereits vor wenigen Tagen war bekannt geworden, dass die Regierung Merkel noch kurz vor ihrem Ausscheiden den Verkauf von drei Kriegsschiffen und 16 Luftabwehrsystemen an Ägypten erlaubte. Der Gesamtumfang der genehmigten Rüstungsgeschäfte mit dem autoritär regierten arabischen Land beläuft sich in diesem Jahr auf gut 4,3 Milliarden Euro.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.12.2021 17:00 Uhr