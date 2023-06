Nach Boots-Unglück vor Griechenland rechnen Behörden mit mehr als 500 Toten

Meldungsarchiv - 15.06.2023 19:30 Uhr Aktuelle Meldungen

Athen: Nach dem Untergang eines Flüchtlingsbootes südwestlich von Griechenland gibt es keine Hoffnung mehr, Überlebende zu finden. Die Behörden rechnen nun mit mehr als 500 ertrunkenen Migranten. Demnach überlebten nur gut 100 Flüchtlinge. Trotzdem gingen die Rettungsarbeiten von Kriegsmarine und Luftwaffe weiter. Den Großteil der Opfer scheint der rostige, gut 30 Meter lange Fischkutter mit sich in die Tiefe gerissen zu haben. Insgesamt könnten sich bis zu 700 Menschen an Bord befunden haben. Bis morgen sollen die Überlebenden in ein Flüchtlingslager nahe Athen gebracht werden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.06.2023 19:30 Uhr