Nach Blitzschlag in Baden-Württemberg steigt Zahl der Toten

Unterensingen: Nach dem Blitzeinschlag vom Samstag in Baden-Württemberg hat sich die Zahl der Toten auf zwei erhöht. Auch eine 43-jährige Frau erlag ihren Verletzungen. Am Sonntag war bereits ein 35 Jahre alter Mann in einer Klinik gestorben. Vier weitere Menschen wurden verletzt. Das Unglück hatte sich unter einem Baum in einem Ausflugslokal ereignet. Während zahlreiche Menschen wegen eines Unwetters Schutz in einer Scheune suchten, blieben die Betroffenen an einer Biertischgarnitur sitzen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.08.2023 15:00 Uhr