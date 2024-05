Nach Blitzeinschlag in Dresden schweben vier Menschen in Lebensgefahr

Dresden: Bei einem Blitzeinschlag am Elbufer sind am Abend zehn Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Vier von ihnen schweben in Lebensgefahr. Zwei Männer mussten nach einem Herzstillstand reanimiert werden. Andere Betroffene klagten über typische Symptome wie Kribbeln in Armen und Beinen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.05.2024 11:45 Uhr