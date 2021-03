Nach Beendigung der Sondierungss

Nachrichtenarchiv - 28.03.2021 00:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Kanzleramtschef Braun hat vor impfresistenten Mutationen gewarnt. Der "Bild am Sonntag" sagte er wörtlich: "Wir sind in der gefährlichsten Phase der Pandemie." Wenn die Infektionszahlen parallel zu den Impfungen steigen, wächst Braun zufolge auch die Gefahr, dass die nächste Mutation immun gegen die Impfung wird. Die kommenden Wochen hält Braun daher für entscheidend in der Frage, ob Deutschland die Pandemie absehbar in den Griff bekommt. Im Falle von impfresistenten Mutationen stünde man wieder mit leeren Händen da. Man bräuchte neue Vakzine und müsste wieder ganz von vorn beginnen. Das müsse unter allen Umständen verhindert werden. Braun warnte davor, zu früh zu lockern und forderte je nach regionalem Infektionsgeschehen schärfere Maßnahmen, etwa regionale Ausgangssperren am Abend und in der Nacht.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 28.03.2021 00:00 Uhr