Nach Bauernhof-Brand im Raum Schweinfurt wird ein Mensch vermisst

Nachrichtenarchiv - 21.06.2020 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Donnersdorf: Im Landkreis Schweinfurt sucht ein Großaufgebot der Polizei nach dem Bewohner eines Bauernhofs, in dem in der Nacht ein Feuer ausgebrochen ist. Eine Nachbarin hatte Schreie aus dem Anwesen gehört, weshalb die Polizei davon ausgeht, dass der Mann zum Zeitpunkt des Brandes im Haus war. In der Nacht war unter anderem ein Hubschrauber im Einsatz. Bisher konnte der Mann aber nicht gefunden werden. Die Löscharbeiten dauern noch an. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 21.06.2020 10:00 Uhr