Nach Aus für E-Auto-Kaufprämie gehen Hersteller mit Preisen runter

Berlin: Nach der abrupten Streichung der staatlichen Kaufprämie für Elektroautos bieten immer mehr Hersteller Rabatte in entsprechender Höhe an. Bereits gestern hatte die Opel-Mutter Stellantis angekündigt, für Privatkunden bis Ende Dezember den vollen Umweltbonus selbst zu übernehmen, heute zogen weitere Produzenten nach. Der koreanische Hersteller Hyundai garantiert seinen E-Auto-Kunden, die bis 17. Dezember einen Vertrag geschlossen haben, noch die volle Umweltprämie. Mercedes-Benz teilte mit, für Aufträge, die bis Ende dieses Jahres geliefert und zugelassen werden, neben dem Herstelleranteil auch den staatlichen Anteil zu übernehmen. Auch der größte deutsche Autobauer Volkswagen will den Zuschuss zunächst selbst zahlen. Chinesische Hersteller zogen ebenfalls nach. Der Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe wirft der Bundesregierung vor, mit dem Förderstopp massiv Vertrauen beschädigt zu haben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.12.2023 19:00 Uhr