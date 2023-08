Nach Aus der Borchert-Kommission: Kaniber wirft Özdemir Versäumnisse beim Tierwohl vor

München: Die bayerische Agrarministerin Kaniber nennt die Selbstauflösung einer Expertenkommission im Bundeslandwirtschaftsministerium ein Signal des Scheiterns der Regierung. Die CSU-Politikerin sagte, auf so kluge Köpfe und erfahrene Experten nicht zu hören, zeige, dass die Ampel-Koalition kein wirkliches Interesse an einer guten Zukunft der Landwirtschaft habe. Die Kommission um den früheren Landwirtschaftsminister Borchert hatte gestern beschlossen, ihre Arbeit niederzulegen. Der Entscheidung des Gremiums ging ein langer Streit um fehlende Finanzmittel voraus, um Schritte hin zu einer besseren Tierhaltung in der Landwirtschaft zu ermöglichen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.08.2023 09:00 Uhr