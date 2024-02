Nach Attacke in Oberhausen stirbt zweiter Basketballer

Oberhausen: Nach einer Attacke von Jugendlichen in der nordrhein-westfälischen Stadt ist jetzt ein zweiter junger Basketballer aus der Ukraine gestorben. Das teilte das ukrainische Sportministerium am Abend in Kiew mit. Der 18-Jährige spielte - ebenso wie ein 17-jähriges Todesopfer - in der U19-Bundesliga, bei der Düsseldorfer Mannschaft ART Giants. Die beiden waren vor anderthalb Wochen in Oberhausen in einen Streit mit einer Gruppe Jugendlicher geraten. Dabei wurden sie durch Messerstiche verletzt. Ein 15-jähriger Verdächtiger wurde im Anschluss zu Hause festgenommen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.02.2024 03:00 Uhr