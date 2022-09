Nach ARD-Informationen steht die Gasumlage auf der Kippe

Nachrichtenarchiv - 20.09.2022 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Gasumlage steht offenbar auf der Kippe. Nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios sieht Bundeswirtschaftsminister Habeck rechtliche Probleme für den Fall, dass der Energiekonzern Uniper verstaatlicht werden muss. Habeck soll die Bedenken in einer internen Sitzung der Grünen geäußert haben - eine offizielle Bestätigung dafür gibt es bislang aber nicht. Die Gasumlage würde in erste Linie Uniper zu Gute kommen. Das Unternehmen macht jeden Tag Millionenverluste, weil es weiterhin Gas an Stadtwerke und andere Kunden liefern muss, das Gas aber nur zu deutlich höheren Preisen auf dem Weltmarkt einkaufen kann. - Derweil sind nach Angaben der europäischen Speicherbetreiber die deutschen Depots bereits zu gut 90 Prozent gefüllt. Bis Anfang November soll der Füllstand mindestens 95 Prozent betragen, damit die Bundesrepublik trotz der eingestellten Lieferungen aus Russland gut durch den Winter kommt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.09.2022 10:00 Uhr