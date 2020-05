Nach Anschlagsserie in Waldkraiburg gibt es einen dringend Tatverdächtigen

Nachrichtenarchiv - 09.05.2020 15:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Mühldorf am Inn: Nach einer Anschlagsserie in Waldkraiburg gilt inzwischen ein Mann als dringend tatverdächtig. Das hat das Polizeipräsidium Oberbayern-Süd mitgeteilt. Der 25-Jährige war gestern Abend am Mühldorfer Bahnhof festgenommen worden. Demzufolge gibt es mehrere Indizien, die darauf hindeuten, dass er etwas mit der Serie von Anschlägen in den vergangenen Wochen zu tun hat. Dabei waren in Waldkraiburg vier Geschäfte türkischstämmiger Inhaber Ziel von Attacken gewesen - beim Brandanschlag auf einen Gemüseladen wurden sechs Menschen verletzt. Bei dem Festgenommenen hat die Polizei im Rucksack Materialien gefunden, mit denen man Sprengstoff herstellen kann. Morgen sollen weitere Einzelheiten mitgeteilt werden: Die Generalstaatsanwaltschaft München hält zusammen mit der Polizei eine virtuelle Pressekonferenz ab.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 09.05.2020 15:45 Uhr