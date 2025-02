Nach Anschlag von München ist Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Nach dem Anschlag von München ist der tatverdächtige Afghane in Untersuchungshaft. Der Vorwurf unter anderem: Versuchter Mord in 39 Fällen. Außerdem hat die Bundesanwaltschaft inzwischen die Ermittlungen übernommen. Zur Begründung hieß es: Es bestehe der Verdacht, dass die Tat religiös motiviert war und als Angriff auf die freiheitliche demokratische Grundordnung zu verstehen ist. Damit sei sie geeignet, die innere Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland zu beeinträchtigen, so Deutschlands oberste Anklagebehörde. Die Zahl der Verletzten hat sich nach Angaben der Behörden vom Abend mittlerweile auf 39 erhöht. Zwei von ihnen schweben demnach in Lebensgefahr.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 14.02.2025 21:00 Uhr