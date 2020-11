Nach Anschlag in Wien deutet vieles auf einen Einzeltäter hin

Nachrichtenarchiv - 04.11.2020 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Wien: Nach dem Terroranschlag ist noch nicht endgültig klar, ob es sich die Tat eines Einzelnen handelt. Laut Polizei verdichten sich die Hinweise zwar dahingehend, dennoch wurden im öffentlichen Raum enorme Sicherheitsmaßnahmen ergriffen. Die Behörden werten jetzt unter anderem das umfangreiche Bildmaterial aus. Außerdem besteht die Sorge vor weiteren Taten. Österreichs Innenminister Nehammer erklärte, man befinde sich in einer sensiblen Phase, in der man sicherstellen müsse, dass es nicht zu Nachahmungstaten komme. - Am Montagabend hatte ein IS-Anhänger in der Wiener Innenstadt vier Menschen getötet, unter ihnen auch eine Frau aus Deutschland. Polizisten erschossen den Angreifer.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.11.2020 07:00 Uhr