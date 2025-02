Nach Anschlag in München will Faeser Migrationspolitik ändern

Berlin: Der Anschlag in München hat die Abschiebedebatte erneut angeheizt. Innenministerin Faeser rief zu einem Kompromiss zwischen Union und SPD für Änderungen in der Migrationspolitik auf. Beide Parteien hätten das Ziel, dass der Rechtsstaat stark und durchsetzungsfähig sei, sagte Faeser der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Die SPD habe dafür bereits Gesetzentwürfe vorgelegt. Zu Änderungen und Ergänzungen sei man bereit, man müsse maximale Härte zeigen. Zugleich warnte sie vor Zurückweisungen an den Grenzen, wie CDU-Chef Merz sie fordert. Mit Blick auf München sagte die SPD-Politikerin, dass es weiter Abschiebungen nach Afghanistan geben werde.

