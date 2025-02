Nach Anschlag in München übernimmt Karlsruhe die Ermittlungen

Nach dem Anschlag in München gestern übernimmt die Bundesanwaltschaft die Ermittlungen. Sie begründete das damit, dass möglicherweise ein Angriff auf die freiheitliche demokratische Grundordnung vorliegt. Der 24-jährige Autofahrer muss in Untersuchungshaft, wie jetzt ein Richter entschieden hat. In Münchner Krankenhäusern werden nach wie vor viele Verletzte behandelt - unter anderem ein kleines Mädchen. Nach einer Notfalloperation gestern liegt das Kind weiterhin in stabilem, aber kritischem Zustand auf der Intensivstation, teilte der Direktor des Haunerschen Kinderspitals mit, das zum LMU-Klinikum gehört. Es versorgt 14 der insgesamt 36 Verletzten, darunter einige Schwerverletzte.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 14.02.2025 19:00 Uhr