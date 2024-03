Nach Anschlag in Moskau fordern deutsche Politiker erhöhte Wachsamkeit

Berlin: Vize-Kanzler Habeck hat den Anschlag in Moskau als fürchterlich bezeichnet und betont, auch die deutschen Sicherheitsbehörden müssten achtsam sein. Vorher hatten bereits Politiker von Koalition und Opposition gefordert, auch angesichts der anstehenden Fußball-Europameisterschaft erhöht wachsam zu sein. Vom IS und seinen regionalen Gruppierungen gehe weiterhin große Gefahr aus, sagte FDP-Generalsekretär Djir-Sarai. Der CDU-Abgeordnete Amthor warf der Bundesregierung vor, schlecht vorbereitet zu sein. Frankreich hat inzwischen die höchste Sicherheitsstufe ausgerufen. Denn auch hier steht mit den Olympischen Spielen in diesem Jahr ein sportliches Großereignis an.

