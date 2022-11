Nach Anschlag in Istanbul steht eine Frau im Fokus der Ermittler

Freiburg schlägt Union Berlin und überwintert als Tabellenzweiter

Zum Fußball: In der Fußball-Bundesliga geht der SC Freiburg als Tabellenzweiter in die WM-Pause. Im letzten Spiel vor dem Turnier in Katar schlugen die Freiburger den direkten Tabellen-Nachbarn Union Berlin klar mit 4:1. Zuvor hatten sich Mainz und Frankfurt 1:1 getrennt. In der zweiten Liga spielten: Nürnberg - Paderborn 2:1, Darmstadt - Fürth 1:1 und Bielefeld - Magdeburg 3:1. In der Formel Eins hat Mercedes beim vorletzten Rennen der Saison einen Doppelsieg eingefahren. Der Brite George Russell gewann den Großen Preis von Brasilien in Sao Paolo vor seinem Landsmann Lewis Hamilton. Auf den dritten Platz kam der Spanier Carlos Sainz im Ferrari. Als Weltmeister stand bereits Max Verstappen fest, der in seinem Red Bull nach einem Unfall früh im Rennen diesmal nur Sechster wurde. Das erste Hauptrundenspiel der National Football League auf deutschem Boden haben die Tampa Bay Buccaneers gewonnen. In der Münchner Arena besiegte das Team um Starspieler Tom Brady die Seattle Seehawks mit 21 zu 16. Mit rund 70.000 Football-Fans war die Spielstätte des FC Bayern ausverkauft. Nach Angaben der Veranstalter hätten drei Millionen Tickets verkauft werden können.

