Nach Anschlag in Brandenburg Diskussion über besseren Schutz der Stromversorgung

Berlin: Der Anschlag auf einen Strommasten in Brandenburg sorgt für eine Diskussion über einen besseren Schutz der kritischen Infrastruktur. Wie die Bundesnetzagentur mitteilte, zeigt der Vorfall, dass Versorgungsstrukturen robust sein sollten. Der Gesetzgeber arbeite aktuell an einem neuen Gesetz, mit dem die Anforderungen an die Sicherheit erhöht werden sollen. Der Bundesverband für den Schutz Kritischer Infrastrukturen sieht erheblichen Nachholbedarf. Vize-Verbandschef Borries sagte im RBB, Energieversorger und Netzbetreiber müssten zum Beispiel in Kameras, Bewegungsmelder und Sensoren investieren. Nach seinen Worten stehen viele Strommasten auf unbebautem Gebiet. Deshalb sei es leicht, an diese Objekte heranzukommen. Nach dem Anschlag in Brandenburg ruht in der Autofabrik von Tesla die Produktion. Auch Zehntausende Anwohner waren vom Stromausfall betroffen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.03.2024 18:00 Uhr