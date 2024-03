Nach Anschlag auf Konzerthalle bei Moskau gibt es Tote und Verletzte

Moskau: Am Rande der russischen Hauptstadt hat es bei einem Schusswaffenangriff in einem Veranstaltungszentrum Tote und Verletzte gegeben. Das teilten das Moskauer Rathaus sowie der Inlandsgeheimdienst FSB am Abend mit. Genaue Zahlen nannten sie nicht. In einem unbestätigten Medienbericht ist von 14 Toten die Rede. Den offiziellen Angaben zufolge haben im Vorort Krasnogorsk mehrere Angreifer mit automatischen Waffen während eines Rockkonzertes um sich gefeuert. Offenbar warfen sie auch Sprengsätze. Deshalb brach Feuer aus. Menschen befanden sich der Nachrichtenagentur Tass zufolge noch in der brennenden Halle und auf dem Dach. Etwa 100 weitere wurden aus dem Keller in Sicherheit gebracht, in dem sie sich vor den Angreifern versteckt hatten. Das russische Außenministerium stufte den Angriff als Terrorakt ein. Alle Großveranstaltungen am Wochenende in Moskau wurden abgesagt und die Sicherheitsvorkehrungen an Flughäfen und Bahnhöfen erhöht. Nach Angaben der US-Regierung gibt es derzeit keine Hinweise, dass die Ukraine in den Angriff verwickelt sei.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.03.2024 20:15 Uhr