Nach Anschlag auf deutsche Soldaten: Evakuierungsflug gestartet

Bamako: Nach dem Anschlag in Mali auf die deutschen Blauhelmsoldaten ist ein erster Evakuierungsflug gestartet. Der Airbus A400M der Luftwaffe hob vom Luftwaffenstützpunkt Wunstorf bei Hannover ab. Die verletzten Bundeswehr-Soldaten sollen noch im Lauf des kommenden Tages heimgeflogen werden. Ein Selbstmordattentäter mit einer Autobombe hatte eine UN-Patrouille angegriffen und dabei 13 Menschen verletzt - zwölf Deutsche und einen Belgier. Drei Deutsche wurden schwer verletzt. Die Attacke hat in Deutschland große Bestürzung ausgelöst. Bundespräsident Steinmeier sagte, er sei in Gedanken bei Angehörigen und Familien. Außenminister Maas verurteilte die Tat. Er bezeichnete den Anschlag als hinterhältig und betonte, wie wichtig es sei, sich Terroristen entgegenzustellen. Wörtlich sagte er: "Mali und der Sahel müssen vom Fluch des Terrorismus befreit werden." Der Einsatz in Mali gilt als der gefährlichste Einsatz der Bundeswehr. Aktuell sind dort 900 deutsche Soldaten stationiert. In dem Land sind verschiedene Terrorgruppen aktiv.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 26.06.2021 02:00 Uhr