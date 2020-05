Nach Anschlägen: Pompeo fordert Regierung in Kabul und Taliban zu Zusammenarbeit auf

Nachrichtenarchiv - 13.05.2020 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: Nach zwei Anschlägen in Afghanistan hat US-Außenminister Pompeo die Regierung in Kabul und die radikalislamischen Taliban zur Zusammenarbeit aufgefordert. Zugleich verwies er darauf, dass die Taliban erklärten hätten, nicht für die Anschläge verantwortlich zu sein. Bei einer Attacke auf eine Entbindungsklinik in Kabul wurden mindestens 14 Menschen getötet, bei einer Beerdigung in der östlichen Provinz Nangarhör tötete ein Selbstmordattentäter mindestens 24 Trauergäste. Hierzu bekannte sich am Abend die IS-Terrormiliz, die mit den Taliban um Einfluss in Afghanistan ringt.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 13.05.2020 02:00 Uhr