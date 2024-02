Nach Angriff in Wuppertal liegen mehrere Schüler auf Intensivstation

Wuppertal: Ein 17-Jähriger hat an einer Schule der Stadt auf mehrere Schüler eingestochen und sich anschließend selbst lebensgefährlich verletzt. Laut einem Sprecher des Polizeipräsidiums Düsseldorf gibt es insgesamt vier bis fünf Verletzte. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft liegen zwei Opfer und der Täter auf der Intensivstation. Der 17-Jährige, der selbst die Schule besuchte, soll für den Angriff am Wilhelm-Dörpfeld-Gymnasium in Wuppertal mehrere Stichwaffen benutzt haben. Die Polizei geht nach eigenen Angaben von einer Amoktat aus.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.02.2024 18:00 Uhr