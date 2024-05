Nach Angriff auf SPD-Politiker stellt sich 17-Jähriger

Dresden: Nach dem Angriff auf den SPD-Europapolitiker Ecke hat sich ein 17-Jähriger der Polizei gestellt. Das teilten die Ermittler am späten Vormittag mit. Nach Informationen von "Bild online" suchte der 17-jährige Deutsche vergangene Nacht zusammen mit seiner Mutter ein Polizeirevier auf und räumte ein, den Politiker am Freitagabend niedergeschlagen zu haben. Weitere Angaben machte er nicht. Da er noch heranwachsend ist, einen festen Wohnsitz hat und sich selbst stellte, ist demnach ein Antrag auf Untersuchungshaft aussichtslos. Der junge Mann durfte unter Auflagen wieder nach Hause. Nach bisherigen Polizeiangaben griffen vier Täter Ecke an, der schwer verletzt im Krankenhaus operiert werden musste. Der Angriff hatte bundesweit großes Entsetzen ausgelöst. So beklagte Kanzler Scholz, die Demokratie werde durch Attacken auf Abgeordnete und Kommunalpolitiker bedroht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.05.2024 12:00 Uhr