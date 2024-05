Nach Angriff auf Baumarkt in der Ukraine ist das Feuer gelöscht

Charkiw: In der Ukraine haben Rettungskräfte in der Früh den Brand in einem Baumarkt gelöscht, der in Folge eines russischen Luftangriffs ausgebrochen war. Nach Angaben des Innenministers Klymenko haben die Löscharbeiten in Charkiw 16 Stunden gedauert. Bei dem Angriff sind nach neuesten Erkenntnissen zwölf Menschen getötet worden, mehr als 40 wurden verletzt. Laut ukrainischen Behörden befanden sich zur Zeit der Attacke rund 200 Personen in dem Baumarkt. Das russische Militär erklärte, in dem Gebäude sei ein Waffenlager versteckt gewesen. Der ukrainische Präsident Selenskyj forderte westliche Staaten erneut dazu auf, sein Land mit weiterer Ausrüstung zu versorgen, damit die Bevölkerung geschützt werden könne.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.05.2024 12:00 Uhr