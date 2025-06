Nach Amoklauf in Graz wird über Waffenrecht diskutiert

Österreich trauert um die Opfer des Amoklaufs in einer Grazer Schule: Am Abend findet im Wiener Stephansdom ein Gedenkgottesdienst statt - mit dabei ist die gesamte Staatsspitze. - In Deutschland wird derweil über die Sicherheit an Schulen diskutiert. Der Lehrerverband versichert, man sei vorbereitet - nach Amokläufen wie in Erfurt oder Winnenden. In Absprache mit der Polizei seien Sicherheitskonzepte erarbeitet worden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.06.2025 11:00 Uhr