Nach Afghanistan-Einsatz landet letzte Maschine mit Schutzbedürftigen in Frankfurt

Nachrichtenarchiv - 27.08.2021 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Frankfurt: Die Bundeswehr hat ihren Evakuierungseinsatz in Afghanistan inzwischen beendet. Das letzte Flugzeug mit Schutzbedürftigen aus Kabul ist in der Nacht in Frankfurt gelandet. Alle eingesetzten Soldaten sollen laut Bundeswehr am Nachmittag auf dem niedersächsischen Militärflugplatz Wunstorf empfangen werden. Mit dabei ist unter anderem Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer. Nach ihren Worten hat die Bundeswehr innerhalb von elf Tagen über die Luftbrücke nach Usbekistan fast 5.350 Schutzbedürftige aus Kabul ausgeflogen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 27.08.2021 04:00 Uhr