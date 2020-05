Nach Absturz in Pakistan Flugdatenschreiber geborgen

Nachrichtenarchiv - 23.05.2020 18:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Karachi: Nach dem Flugzeug-Absturz in einem Wohngebiet der pakistanischen Millionenmetropole haben die Einsatzkräfte die beiden Datenschreiber geborgen. Die Behörden hoffen, dass die Auswertung der "Black Boxes" Aufschluss über die Unglücksursache bringt. Bislang wurden 97 Leichen gefunden. Zwei Insassen des Airbus der staatlichen Fluggesellschaft Pakistans überlebten den Absturz. Einer von ihnen erzählte in einem Fernsehinterview von Panik an Bord kurz vor dem Absturz. Dann habe er überall Feuer gesehen. Wenige Minuten vor der Landung hatte der Pilot per Funk gemeldet, dass beide Triebwerke ausgefallen sind. Der Airbus war seit 2004 im Einsatz, der Pilot galt als erfahren.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 23.05.2020 18:15 Uhr