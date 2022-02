Nach 48 Stunden retten Helfer Mann von brennender Autofähre nahe Korfu

Nach Missbrauchsgutachten steigt die Zahl der Kirchenaustritte in Bayern

München: Das Missbrauchsgutachten des Erzbistum München und Freising lässt die Zahl der Kirchenaustritte in bayerischen Städten weiter steigen. Das hat eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur unter mehreren Städten im Freistaat ergeben. In München verdoppelte sich die Zahl der Austritte pro Tag seit Bekanntgabe des Gutachtens am 20. Januar. Es könnten sogar noch mehr sein, betonte ein Sprecher, allerdings sei die Nachfrage nicht zu bewältigen. Das Personal in den Behörden arbeite an der Kapazitätsgrenze. Auch das Standesamt in Nürnberg meldete über 600 Kirchenaustritte. In einem Vergleichsszeitraum zwei Jahre zuvor waren es nur etwa 370. Das vom Erzbistum München und Freising selbst in Auftrag gegebene Gutachten war zu dem Ergebnis gekommen, dass Fälle von sexuellem Missbrauch in der Diözese über Jahrzehnte nicht angemessen behandelt worden waren. Die Gutachter gehen von mindestens knapp 500 Opfern und 235 mutmaßlichen Tätern aus und einer deutlich größeren Dunkelziffer.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.02.2022 09:00 Uhr