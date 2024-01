Nach 22:22 bangen deutsche Handballer um Halbfinal-Einzug

Köln: Die deutsche Handball-Nationalmannschaft hat nach dem 22-zu-22 gegen Österreich den Einzug ins EM-Halbfinale nicht mehr in der eigenen Hand. Das Team von Trainer Gislason liegt in der Gruppe auf Platz vier und braucht in den kommenden Spielen gegen Ungarn und Kroatien idealerweise zwei Siege - zusätzlich kommt es auf die Ergebnisse der Gruppegegner an.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.01.2024 08:00 Uhr