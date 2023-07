NABU lobt Verlegung des havarierten Autofrachters nach Schiermonnikoog

Kurzmeldung ein/ausklappen Stadt Würzburg nimmt ersten Trinkwasserbrunnen in Betrieb

Würzburg: In Würzburg bekommen Passanten am Unteren Markt von heute an kostenloses Trinkwasser. Die Stadt nimmt am Morgen am Marktbärbel-Brunnen den ersten Trinkwasserbrunnen im Stadtgebiet in Betrieb. Laut Klimabürgermeister Heilig wird die Wasserqualität einmal pro Woche überprüft. Außerdem soll ein Brunnen an der Juliuspromenade wieder in Betrieb genommen werden. Die Maßnahmen sind Teil eines Hitzeaktionsplans von Stadt und Landkreis Würzburg. Geplant ist außerdem etwa Gebäude zu isolieren, Frischluftschneisen freizuhalten und Schulungen für den Umgang mit Hitze anzubieten.

