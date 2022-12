Nabu kürt Grenzfluss Oder zum "Dinosaurier des Jahres"

Nachrichtenarchiv - 27.12.2022 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Nabu-Negativpreis "Dinosaurier des Jahres" geht in diesem Jahr an den Fluss Oder. Der Präsident des Naturschutzverbands, Krüger, erinnerte an die Umweltkatastrophe mit rund 300 Tonnen totem Fisch in diesem Jahr. Die Oder stehe stellvertretend für die kritische Situation vieler anderer Flüssen in Deutschland. Durch Begradigung und Fahrrinnenvertiefungen steige die Fließgeschwindigkeit und es gingen wichtige Lebensräume verloren. Die Naturschutzorganisation fordert deshalb, dass alle schädlichen Umwelteinflüsse an deutschen Flüssen sofort gestoppt werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.12.2022 14:00 Uhr