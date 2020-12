Nabu erklärt Autobahnprojekt A26 Ost zum Dinosaurier des Jahres

Kind stirbt bei schwerem Erdbeben in Kroatien

Zagreb: Bei einem schweren Erdbeben in Kroatien ist nach Regierungsangaben ein Kind ums Leben gekommen. Ministerpräsident Plenkovic sagte bei einem Besuch in der besonders heftig betroffenen Kleinstadt Petrinja, es sei ein Mädchen gestorben, Informationen über weitere Todesopfer gebe es bislang nicht. Nach Informationen von Rettungskräften wurden jedoch zahlreiche Menschen verletzt. In der Stadt rund 45 Kilometer südöstlich der Hauptstadt Zagreb richtete das Beben der Stärke 6,4 massive Schäden an. Zahlreiche Gebäude stürzten ein. Die Erdstöße waren auch in einigen Nachbarländern zu spüren. Sogar in Passau machten sich die Ausläufer bemerkbar. Zeugen berichten von einem wackelnden Verlagshaus und Vibrationen in der Erde. In Slowenien wurde das Atomkraftwerk Krsko sicherheitshalber abgeschaltet. Erst gestern hatte es in der gleichen Region in Kroatien Erstöße der Stärke 4,8 gegeben.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 29.12.2020 15:45 Uhr