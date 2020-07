Mysteriöses Elefantensterben in Botswana

Nachrichtenarchiv - 03.07.2020 13:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Gaborone: In Botswana gibt ein Elefantensterben große Rätsel auf. In dem südafrikanischen Land sind hunderte Elefanten verendet, ohne dass Wildhüter eine Erklärung dafür haben. Insgesamt bestätigten sie in den vergangenen Wochen den Tod von 275 Elefanten im bei Touristen beliebten Okavango-Delta. Möglicherweise liegt die Zahl der verstorbenen Tiere aber noch höher. Die Ursache sei völlig unklar. Wilderei und Vergiftung schließen die Behörden aus.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 03.07.2020 13:45 Uhr