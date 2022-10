Myanmars Ex-Regierungschefin San Suu Kyi erhält weitere Haftstrafe

Bundesregierung bringt Fachkräftestrategie auf den Weg

Berlin: Die Bundesregierung will heute eine neue Fachkräftestrategie vorlegen, um den Mangel an qualifizierten Beschäftigten abzufedern. In dem 45-seitigen Papier, das das Kabinett beschließen will, werden Regierungskreisen zufolge fünf Felder in den Blick genommen. Unter anderem geht es um zeitgemäße Ausbildung, gezielte Weiterbildung und eine höhere Erwerbsbeteiligung vor allem von Frauen. Zudem wollen Arbeitsminister Heil und Innenministerin Faeser das Einwanderrungsrecht modernisieren. Hauptgrund für den Fachkräftemangel ist laut Arbeitsministerium die zunehmende Alterung der Gesellschaft. 2025 werden nach Berechnungen rund 540.000 Fachkräfte fehlen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.10.2022 07:00 Uhr